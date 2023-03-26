На Турбазе «Юность» произошел пожар

Населенный пункт называется Турбаза «Юность», говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Погибших и пострадавших нет.
В ликвидации пожара задействовано 17 человек, 5 единиц техники. О причинах возгорания не сообщается.
Накануне поздно вечером произошел пожар в частном жилом доме в Майминском районе Республики Алтай.
Населенный пункт называется Турбаза «Юность», говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Погибших и пострадавших нет.
В ликвидации пожара задействовано 17 человек, 5 единиц техники. О причинах возгорания не сообщается.
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