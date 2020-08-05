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Происшествия

На учениях российских военных при обрушении моста пострадали 18 человек

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек, сообщает «Интерфакс». Погибших нет.

Минобороны РФ.
Минобороны РФ.
vk.com/mil

Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Все пострадавшие направлены в военный госпиталь Хабаровска.

Военные к месту ЧП никого не пускают.

«Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали», — сказал первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев.

Причины ЧП выясняются. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности.

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