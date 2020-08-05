На учениях российских военных при обрушении моста пострадали 18 человек

Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Все пострадавшие направлены в военный госпиталь Хабаровска.
Военные к месту ЧП никого не пускают.
«Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали», — сказал первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев.
Причины ЧП выясняются. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности.