На Украине снесли памятник маршалу Жукову, Зеленский комментирует

Президент Украины Владимир Зеленский призвал национальную полицию и прокуратуру страны дать правовую оценку сносу памятника маршалу Георгию Жукову, произошедшему в Харькове 2 июня. Он также предложил жителям города обсудить эту ситуацию, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Зелинского.

2 июня стало известно, что активисты нескольких радикальных партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове. Мэр города пообещал восстановить памятник за счет пожертвований. В российском МИДе снос памятника Жукову назвали «серьезным вызовом для новой власти», пишет «Коммерсант».

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель передала мнение Зеленского: «Мэр города должен стать арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону».

Она также пояснила, что закон о декоммунизации (которым, видимо, воспользовались радикалы) противоречив: с одной стороны, по нему должны быть снесены памятники советским деятелям, с другой — если эти деятели сражались против немецкого оккупанта, то сносить памятники нельзя.

«Закон не требует сносить памятник. Тем более при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове», — сказала Юлия Мендель.

В Харькове предполагается организовать общественные обсуждения ситуации. Дать правовую оценку событиям 2 июня должны полиция и прокуратура, сообщает «Коммерсантъ».