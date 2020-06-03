На Урале бойцы Росгвардии застрелили во время штурма «обойного грабителя»

В ночь на 1 июня в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии применили оружие при штурме квартиры мужчины, который, предположительно, похитил четыре рулона обоев из строительного магазина.

Силовики взломали дверь и мужчина, по данным инсайдеров, направил на них предмет, похожий на автомат.

Он получил смертельные ранения. Отец мужчины подтвердил его гибель, пишет ura.ru.

Агентство задало вопрос представителю Кремля, стоит ли уделить особое внимание этому случаю, учитывая, что в США кипят беспорядки именно из-за беспредела полиции.

«Мы не располагаем деталями происшествия в Екатеринбурге. Не знаем доподлинно, что произошло, и было бы неверно обсуждать и комментировать. Не соглашусь, что вопросы, которые находятся во главе угла общественной жизни в Америке, имеют отношение к нашей повестке. Слава Богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит», — ответил Песков.

Между тем свердловская прокуратура взяла на контроль расследование гибели екатеринбуржца при задержании.

По данным прокуратуры, сотрудники Росгвардии проводили мероприятия по задержанию лица в многоквартирном доме в Кировском районе по поступившему сообщению о совершении тяжкого преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, с использованием оружия или предметов в качестве оружия).

Гибель подозреваемого вызвала широкую огласку. По неподтвержденным данным, погибший молодой человек украл из магазина четыре рулона обоев, пишет oblgazeta.ru. На инцидент обратила внимание Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Комментарий Росгвардии

«До прибытия спецназа Росгвардии к месту, где закрылся в квартире гражданин, который, кстати, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое — разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу (кстати, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ)», — сообщили в Росгвардии.

Там подчеркнули, что парень «оказал сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим на место, выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, чем нанес травмы пытавшемуся его задержать оперативнику, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь», пишет 66.ru.

Силовики провели безрезультатные переговоры с участием отца подозреваемого, «который ушел в квартиру и долгое время не было от него никаких известий, что в той экстремальной ситуации в том числе могло свидетельствовать о возможном еще одном преступлении, и было принято решение на проведение специальной операции по задержанию гражданина».

Когда бойцы СОБР заходили в квартиру, парень держал в руках «направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБР и вел себя агрессивно». Именно это сподвигло силовиков открыть огонь. При обыске в квартире нашли сумку с несколькими ножами и арбалетом.