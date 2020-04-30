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Происшествия

На Урале ликвидировали в садовом домике троих боевиков ИГ

В пригороде Екатеринбурга убили трех сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они готовили теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

Боевики находились в частном доме. Они «готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности». После предложения сдаться «бандиты открыли огонь».

«Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы», − пишет НАК.

На месте обнаружили самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы, пишет polit.ru.

Ранее ФСБ ввела режим контртеррористической операции в Чкаловском районе и пригородном Арамильском городском округе.

Во время спецоперации отключили электричество, пишет 66.ru. Жителей соседних домов эвакуировали.

По данным издания, боевики снимали садовый домик, который сдавали сторожам. Председателю садоводства один из них представился бригадиром и сказал, что им «нужно хранить инструмент».

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