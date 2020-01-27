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Происшествия

На Урале многодетная мать постирала новорожденную в стиральной машине

В Талице (Свердловская область) женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине, сообщает E1.RU.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Роды начались ночью, когда все спали. Утром муж начал собирать старшего ребенка в школу, среднюю — в садик. Жена была в крови. Он увидел всю эту картину и обратился в полицию.

Сама женщина заявила, что ребенок родился мертвым. Однако местные жители говорят, что девочка родилась живая, но роды были преждевременными.

Сейчас ждут результаты экспертизы, которая установит, был ребенок мертвым при рождении или умер в машинке.

У женщины трое детей.

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков проверит информацию о жительнице города Талица, которая «постирала» в стиральной машине своего новорожденного ребенка. Документы для проверки уже направили в Талицу, сообщает ТАСС.

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