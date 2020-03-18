На Урале мужчина зарезал жену у здания суда и ранил пристава

От полученных травм женщина скончалась. Пристав получил резаные раны рук. От смертельных ударов ножом в корпус его спас только надетый бронежилет.
Также мужчина напал на еще одного посетителя суда, который пытался вместе с приставом утихомирить его. После этого нападавший скрылся и был объявлен в розыск.
Местонахождение злоумышленника было установлено, и в 13:30 он был задержан в подъезде жилого дома в Первоуральске, где проживает его мать, сообщает Znak.com.
На данный момент задержанный находится в дежурной части полиции Первоуральска. Затем его вместе с сопроводительными материалами передадут сотрудникам регионального СУ СКР.
В СУ СКР по Свердловской области на данный момент заведено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).
В суде должны были рассмотреть дело о побоях.