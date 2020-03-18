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Происшествия

На Урале мужчина зарезал жену у здания суда и ранил пристава

18 марта у здания мирового суда в Первоуральске произошло ЧП — мужчина напал на свою сожительницу и несколько раз ударил ее ножом. Женщина успела добежать до пристава, дежурившего на входе в здание, и он закрыл ее от нападавшего собой.

Нож.
Нож.
altapress.ru

От полученных травм женщина скончалась. Пристав получил резаные раны рук. От смертельных ударов ножом в корпус его спас только надетый бронежилет.

Также мужчина напал на еще одного посетителя суда, который пытался вместе с приставом утихомирить его. После этого нападавший скрылся и был объявлен в розыск.

Местонахождение злоумышленника было установлено, и в 13:30 он был задержан в подъезде жилого дома в Первоуральске, где проживает его мать, сообщает Znak.com.

На данный момент задержанный находится в дежурной части полиции Первоуральска. Затем его вместе с сопроводительными материалами передадут сотрудникам регионального СУ СКР.

В СУ СКР по Свердловской области на данный момент заведено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), а также по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

В суде должны были рассмотреть дело о побоях.

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