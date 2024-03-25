На Урале обвалилась шахта, под завалами есть люди

Обрушение породы произошло на уральской шахте «РусАла», под завалами четверо рабочих.

Обрушение пласта породы произошло утром 25 марта из-за горного удара в ходе подземных работ на шахте «Кальинская» в Североуральском районе Свердловской области.

Под завалами четыре человека. Известно, что шахтеры подают сигналы.

Одного рабочего обнаружили. С Алексеем Амозовым уже установили контакт, с ним работают медики.

Тем временем есть вероятность затопления рудника в Приамурье. На глубине 153 метра в горных выработках находится вода.

Напомним, под завалами с 18 марта находятся 13 горняков. Спасатели не знают точно, на какой глубине они находятся. Речь может идти о глубине в 28 этажей. Это больше сотни метров. Людей засыпало грунтом объемом в 9 тыс. квадратных кубометров.

Спасатели продолжают вывозить грунт. В каком состоянии находятся люди — неизвестно.

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