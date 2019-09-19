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Происшествия

На Урале потерялся лысый кот с тюремными татуировками на коже

Боксер Рустам Шафиев разместил в Instagram объявление о пропаже сфинкса по кличке Бес, забитого тюремными татуировками.

Отдых. Выходной. Кот. Отопление.
Отдых. Выходной. Кот. Отопление.
СС0

«Были в гостях в поселке Первомайском <…> Рядом дорога Екатеринбург — Челябинск, возможно, его подобрали на трассе и приютили у себя. Главное, чтобы живой был, места себе не нахожу», — написал боксер.

Он объяснил, что Бес выпрыгнул из окна и исчез в высокой траве. Мужчина обыскал местность, но так и не нашел питомца, пишет Lenta.Ru.

На следующий день на подмогу пришли 15 друзей боксера. Но поиски не увенчались успехом. Спортсмен переживает, что в Екатеринбурге стоит холодная погода, и кот может замерзнуть: «Он дома-то мерзнет, а на улице сейчас такие холода».

«Есть тут кинологи? Понимаю, что дожди, но может есть шанс, что собака след возьмет. В лесу много норок диких животных, может он там прячется?», «Надо ещё раз поискать в месте, где спрыгнул. Они сначала пугаются, а потом назад возвращаются», — пишут отзывчивые комментаторы.

Хотя некоторые предположили, что боксер «придумал ЧП с котом» ради пиара.

Бес прославился в Instagram своими тюремными татуировками. У животного есть личная страница, на которой хозяин публикует его фотографии, пишет mail.ru. На аккаунт со сфинксом подписаны тысячи людей.

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