На Урале потерялся лысый кот с тюремными татуировками на коже

«Были в гостях в поселке Первомайском <…> Рядом дорога Екатеринбург — Челябинск, возможно, его подобрали на трассе и приютили у себя. Главное, чтобы живой был, места себе не нахожу», — написал боксер.

Он объяснил, что Бес выпрыгнул из окна и исчез в высокой траве. Мужчина обыскал местность, но так и не нашел питомца, пишет .

На следующий день на подмогу пришли 15 друзей боксера. Но поиски не увенчались успехом. Спортсмен переживает, что в Екатеринбурге стоит холодная погода, и кот может замерзнуть: «Он дома-то мерзнет, а на улице сейчас такие холода».

«Есть тут кинологи? Понимаю, что дожди, но может есть шанс, что собака след возьмет. В лесу много норок диких животных, может он там прячется?», «Надо ещё раз поискать в месте, где спрыгнул. Они сначала пугаются, а потом назад возвращаются», — пишут отзывчивые комментаторы.

Хотя некоторые предположили, что боксер «придумал ЧП с котом» ради пиара.

Бес прославился в Instagram своими тюремными татуировками. У животного есть личная страница, на которой хозяин публикует его фотографии, пишет mail.ru. На аккаунт со сфинксом подписаны тысячи людей.