6 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Лихач на Land Cruiser попытался скрыться от ДПС из-за непристегнутого ремня. Началась стрельба

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за мужчиной, который отказался останавливаться из-за непристегнутого ремня. В автомобиле находилась его 15-летняя дочь.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Сотрудники Госавтоинспекции попросили остановиться непристегнутого водителя Land Cruiser, но он попытался уехать, сообщает E1.RU.

После того как водитель проигнорировал их просьбу, правоохранители бросились в погоню. Land Cruiser совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу безопасности граждан. В связи с этим количество экипажей ДПС пришлось увеличить.

Ситуация накалялась, поэтому, чтобы остановить водителя, правоохранители использовали табельное оружие. Они стреляли по колесам.

Тогда лихач потерял контроль за управлением автомашины, допустил съезд с проезжей части и опрокинулся.

Водителем оказался 38-летний мужчина, ранее он привлекался к административной ответственности 33 раза. Выяснилось, что права у него забрали еще до этого.

Со злоумышленником в автомобиле находилась его 15-летняя дочь, которую после ДТП госпитализировали. Виновнику погони грозит крупный штраф и конфискация автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло ДТП с участием подростка. Он был за рулем.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость