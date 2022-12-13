13 декабря
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Происшествия

На уроке химии отравились сибирские школьники

В селе Малый-Имыш Красноярского края дети отравились реактивами на уроке химии.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

На лабораторной работе они надышались токсичными испарениями, пишет Газета.Ru.

Следователи установили — во время лабораторных опытов на уроке химии восемь школьников получили отравление реагентами по вине преподавателя. Директор школы, который вел урок химии, нарушил требования безопасности.

Троим пострадавшим понадобилась медпомощь, семья одного из учеников обратилась в суд с требованием выплаты компенсации за причиненный вред здоровью.

Дети проводили опыты без средств защиты, а в кабинете не было вытяжки. Руководителя образовательного учреждения обязали выплатить 10 тыс. рублей штрафа.

Ранее почти 100 школьников отравились в учебном заведении.

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