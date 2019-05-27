На вершине Эвереста альпинисты-любители гибнут в огромной очереди

Правительство Непала выдало слишком много разрешений на восхождение на Эверест, из-за чего там образовалась огромная смертельная очередь, пишет «Русская весна». На горе умерли уже как минимум 10 человек, многие люди считаются пропавшими без вести.

Из-за хорошей погоды на пик хлынули сразу две многолюдные туристические экспедиции и теперь в пробке стоят около 200 желающих взойти на вершину.

Период, когда на гору можно подняться, достаточно короткий — это всего лишь несколько дней в конце апреля — начале мая. Облаков над Гималайской грядой в этом сезоне нет несколько дней, поэтому многие альпинисты хотят покорить гору именно в этот временной отрезок.

Сейчас скалолазы стоят в так называемой «зоне смерти» на высоте более 8 тыс. метров, где воздух очень сильно разрежен. Люди вынуждены стоять в условиях нехватки кислорода, дожидаясь своей очереди взойти на вершину горы, что приводит к тяжелым последствиям для организма.

44-летний гражданин Великобритании Робин Хейнс Фишер стал 10 человеком, который за последние 9 дней погиб на вершине самой высокой горы мира. Мужчина скончался через 45 минут после того, как покорил вершину, он умер когда начал спуск с горы.

«На единственном маршруте к вершине, задержки, вызванные многолюдностью, могут стать фатальными, поэтому я надеюсь, что, решив пойти 25-го мая, я окажусь в окружении меньшего числа людей», — писал британский турист незадолго до смерти.