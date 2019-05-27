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Происшествия

На вершине Эвереста альпинисты-любители гибнут в огромной очереди

Правительство Непала выдало слишком много разрешений на восхождение на Эверест, из-за чего там образовалась огромная смертельная очередь, пишет «Русская весна». На горе умерли уже как минимум 10 человек, многие люди считаются пропавшими без вести.

Очередь на Эверест.
Очередь на Эверест.
rusvesna.su.

Из-за хорошей погоды на пик хлынули сразу две многолюдные туристические экспедиции и теперь в пробке стоят около 200 желающих взойти на вершину.

Период, когда на гору можно подняться, достаточно короткий — это всего лишь несколько дней в конце апреля — начале мая. Облаков над Гималайской грядой в этом сезоне нет несколько дней, поэтому многие альпинисты хотят покорить гору именно в этот временной отрезок.

Сейчас скалолазы стоят в так называемой «зоне смерти» на высоте более 8 тыс. метров, где воздух очень сильно разрежен. Люди вынуждены стоять в условиях нехватки кислорода, дожидаясь своей очереди взойти на вершину горы, что приводит к тяжелым последствиям для организма.

44-летний гражданин Великобритании Робин Хейнс Фишер стал 10 человеком, который за последние 9 дней погиб на вершине самой высокой горы мира. Мужчина скончался через 45 минут после того, как покорил вершину, он умер когда начал спуск с горы.

«На единственном маршруте к вершине, задержки, вызванные многолюдностью, могут стать фатальными, поэтому я надеюсь, что, решив пойти 25-го мая, я окажусь в окружении меньшего числа людей», — писал британский турист незадолго до смерти.

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