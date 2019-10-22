На видео попало, как мужчина умыкнул стеклянный член из секс-шопа в Барнауле

В одном из барнаульских секс-шопов просят помочь в поисках мужчины, который украл с витрины стеклянный фаллоимитатор. На форуме drom.ru опубликовали видео с камеры наблюдения в торговом зале.

Кража произошла 20 октября около 20:00. Сначала мужчина в красной куртке осмотрелся, а потом его взгляд пал на стеклянную интимную игрушку.

«Этот человек решил разбавить серый осенний вечер чем-нибудь ярким и гладким. С этой мыслью, около восьми вечера, он отправился в один из секс-шопов Барнаула. Но придя в магазин и пошарив в карманах, к своему огромному сожалению, денег на стеклянный член он не обнаружил», — пишет автор сообщения о похищении.

Стоит товар 5 тысяч рублей. Мужчину просят одуматься и все-таки занести деньги.