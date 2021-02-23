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Происшествия

На видео попало, как российский полицейский ломал руками лед, чтобы спасти тонущего

В Абинском районе Краснодарского края полицейский бросился в ледяную воду, чтобы спасти тонущего молодого человека. Участковый ломал лед руками, добрался до пострадавшего и смог вытянуть его на землю.

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

Со слов очевидцев, парень проигнорировал их предостерегающие окрики, разделся и вышел на лед реки Хабль. Как только он провалился в воду, свидетели обратились за помощь. На место прибыл участковый Дмитрий Калита.

«Находясь в ледяной воде, ломая лед руками и передвигаясь вдоль берега полицейский пытался найти молодого человека. Спустя несколько минут ему это удалось. Участковый вынес на берег утопавшего», — рассказала в Instagram 23mvd.

30-летнего пострадавшего передали медицинским работникам, ему оказали помощь, но по пути в ЦРБ мужчина скончался.

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