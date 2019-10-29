На видео попало, как в Барнауле остановочный павильон «улетает» вместе с людьми

В Барнауле штормовой ветер снес остановку вместе с людьми. Момент попал на видеорегистратор барнаульца, проезжавшего мимо. ролик появился в группе «Инцидент Барнаул».

Остановочный павильон в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова сдуло 28 октября. Конструкция упала, когда рядом с ней находились двое человек. Они повалились вместе с ней.

На помощь поспешили находившиеся рядом горожане. Отмечается, что серьезных травм никто не получил.

Аналогичный случай произошел 4 октября 2015 года в Бийске, но закончился трагедией. Остановочный павильон, прикрепленный к поверхности ненадлежащим образом, из-за ветра опрокинулся и упал на проходящую мимо 66-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась.

Суд обязал предпринимателя возместить моральный вред и выплатить семье погибшей женщины 1 млн рублей.