На водителя, устроившего смертельное автопобоище в Бийске, завели уголовное дело

Ранее в отношении водителя составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26. КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Теперь следственный отдел бийской полиции возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«В рамках расследования назначены все необходимые исследования и экспертизы, в том числе — автотехническая», — добавили в ведомстве.
35-летний бийчанин задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
ДТП произошло в Бийске 11 февраля около 14:00 часов на ул. Сенной. Водитель Volvo не выдержал боковой интервал до двигающегося в попутном направлении ВАЗ-21110 и совершил с ним столкновение. От удара Volvo отбросило на Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper.
После этого, Volvo продолжил движение и совершил столкновение еще с припаркованными автомобилями ВАЗ-2106 и «Лада Веста» с последующим наездом на двух пешеходов.
Один из пострадавших скончался в больнице.
По предварительным данным, виновник аварии был пьян — он отказался от медицинского освидетельствования.