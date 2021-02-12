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Происшествия

На водителя, устроившего смертельное автопобоище в Бийске, завели уголовное дело

К административному материалу, составленному на водителя Volvo, протаранившего пять автомобилей, добавилось уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Массовое ДТП в Бийске.
Массовое ДТП в Бийске.
22.мвд.рф

Ранее в отношении водителя составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26. КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Теперь следственный отдел бийской полиции возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«В рамках расследования назначены все необходимые исследования и экспертизы, в том числе — автотехническая», — добавили в ведомстве.

35-летний бийчанин задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ДТП произошло в Бийске 11 февраля около 14:00 часов на ул. Сенной. Водитель Volvo не выдержал боковой интервал до двигающегося в попутном направлении ВАЗ-21110 и совершил с ним столкновение. От удара Volvo отбросило на Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper.

После этого, Volvo продолжил движение и совершил столкновение еще с припаркованными автомобилями ВАЗ-2106 и «Лада Веста» с последующим наездом на двух пешеходов.

Один из пострадавших скончался в больнице.

По предварительным данным, виновник аварии был пьян — он отказался от медицинского освидетельствования.

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