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Происшествия

На заводе по производству пластика под Новосибирском произошел пожар

17 мая в Бердске Новосибирской области произошел крупный пожар.

Пожар на бердском заводе по производству пластика.
Пожар на бердском заводе по производству пластика.
vk.com/act54

Как сообщают местные СМИ, загорелся завод по производству пластика, полиэтилена и упаковочных материалов.

По данным очевидцев, площадь пожара составляет не менее 500 кв. метров. Реальная площадь возгорания устанавливается.

Горит кровля здания по всей площади, уточнили в региональном МЧС. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние здания, пишет Газета.Ru.

На месте в настоящий момент работают 42 человека и 11 единиц техники.

«В течение 10 минут на место вызова прибыли первые подразделения пожарной охраны по повышенному номеру сложности с усилением группировки сил и высотной техникой», — пояснили в областном главке МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Местные жители сообщают в соцсетях, что клубы черного дыма видно и в других населенных пунктах.

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