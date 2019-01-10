На жительницу Барнаула упала облицовочная плитка с многоэтажного дома

9 января 52-летняя жительница Барнаула вышла из салона красоты, расположенного в многоэтажном жилом доме. Когда она спускалась с крыльца, ей на голову со стены восьмого этажа упала керамическая облицовочная плитка и причинила тяжкий вред здоровью.
С открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга потерпевшая доставлена в городскую больницу, где ей оказана медицинская помощь. Следком по Алтайскому краю зарегистрировал материал доследственной проверки по этому факту.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить есть ли в действиях сотрудников управляющей компании, которая обслуживает дом, признаки состава преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.