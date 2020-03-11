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Происшествия

На жителя Алтайского края при продаже ноутбука напал покупатель

Житель Новоалтайска продавал ноутбук через известный интернет-сервис. Техникой заинтересовался потенциальный покупатель, но, как выяснилось, платить он не собирался, рассказали в краевом управлении Росгвардии.

Ноутбук. Работа.
Ноутбук. Работа.
СС0

В тот же день, как мужчина опубликовал объявление, ему позвонил покупатель, чтобы договориться о встрече. Около девяти часов утра тот пришел за ноутбуком, но вместо покупки компьютера, ударил продавца несколько раз по лицу, забрал устройство и скрылся.

Спустя несколько минут росгвардейцы поймали его во дворе одной из многоэтажек. Похищенный ноутбук находился при нем.

На место задержания вызвали следственно-оперативную группу полиции. Компьютер изъяли и вернули владельцу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

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