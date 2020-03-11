На жителя Алтайского края при продаже ноутбука напал покупатель

В тот же день, как мужчина опубликовал объявление, ему позвонил покупатель, чтобы договориться о встрече. Около девяти часов утра тот пришел за ноутбуком, но вместо покупки компьютера, ударил продавца несколько раз по лицу, забрал устройство и скрылся.
Спустя несколько минут росгвардейцы поймали его во дворе одной из многоэтажек. Похищенный ноутбук находился при нем.
На место задержания вызвали следственно-оперативную группу полиции. Компьютер изъяли и вернули владельцу.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).