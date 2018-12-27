На жителя Алтайского края завели уголовное дело за матерки в суде

В ходе заседания мужчина-подсудимый, недовольный происходящим, стал публично, в присутствии всех участников процесса оскорблять судью.
Как говорится в сообщении прокуратуры, делал он это громко и демонстративно, высказал в адрес судьи «неприличные, оскорбительные и унижающие его честь и достоинство бранные слова, в которых содержалась резко негативная оценка личности, проявляя тем самым неуважение к суду».
Сейчас дело по ч.2 ст.297, ч.2 ст.297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия) направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет.