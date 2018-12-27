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27 декабря
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Происшествия
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На жителя Алтайского края завели уголовное дело за матерки в суде

Жителя Камня-на-Оби будут судить за неуважение к суду, пишет прокуратура Алтайского края.

Индустриальный суд Барнаула.
Индустриальный суд Барнаула.
altapress.ru

В ходе заседания мужчина-подсудимый, недовольный происходящим, стал публично, в присутствии всех участников процесса оскорблять судью.

Как говорится в сообщении прокуратуры, делал он это громко и демонстративно, высказал в адрес судьи «неприличные, оскорбительные и унижающие его честь и достоинство бранные слова, в которых содержалась резко негативная оценка личности, проявляя тем самым неуважение к суду».

Сейчас дело по ч.2 ст.297, ч.2 ст.297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия) направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет.

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