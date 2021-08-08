На жителя Алтайского края завели уголовное дело за спил семи берез

Мужчину задержали в лесном массиве на территории участкового Панкрушихинского лесничества, сообщает ГУ МДВ по Алтайскому краю.

По предварительной информации, задержанный спилил бензопилой семь берез и перевез их на автомобиле ЗИЛ в деревню. В ходе обыска у подозреваемого изъята бензопила, автомобиль ЗИЛ и дрова.

Мужчина своей вины отрицать не стал. Он заявил, что спилил березы по наводке знакомого. Ущерб уточняется.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Она предусматривает наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, а в особо тяжких случаях — лишение свободы до семи лет.