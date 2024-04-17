Обстоятельства и пострадавшие в аварии в настоящее время уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошла жесткая авария с участием грузовика.
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В Алтайском крае произошло ДТП. Автомобиль перевернулся и попал на камеру, сообщает «Инцидент Барнаул».
Обстоятельства и пострадавшие в аварии в настоящее время уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошла жесткая авария с участием грузовика.
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