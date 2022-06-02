2 июня
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Происшествия

На Алтае проверяют, почему при сильном ветре работал фуникулер, из-за которого пришлось спасать 43 человека

В Алтайском крае проводят проверку по факту аварийной остановки кресельного подъемника горнолыжного комплекса в районе горы Церковка, сообщает региональная прокуратура.

В Белокурихе люди застряли на фуникулере.
В Белокурихе люди застряли на фуникулере.
t.me/mchs_altkray

Напомним, в Белокурихе вечером 1 июня произошла остановка канатно-кресельной дороги на гору Церковка, в результате на фуникулере и на горе застряли 43 человека.

«Поступило сообщение об аварийной остановке кресельного подъемника, возникшей в результате падения фрагмента дерева на канатную часть подъемника из-за сильного ветра и порыва дождя», — рассказали в ведомстве.

По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина организовали проверку эксплуатации подъемника. При выявлении нарушений, заверили в прокуратуре, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

На момент остановки подъемника на нем и на верхней площадке горы находились люди.

Во время проведения спасательных работ эвакуировали 43 человека, в том числе девять детей.

«Всего спасено 43 человека: с канатной дороги — 21 (в том числе 1 ребенок), с горы Церковка — 22 человека (включая 8 детей)», — уточнило ранее алтайское МЧС.

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