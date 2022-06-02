На Алтае проверяют, почему при сильном ветре работал фуникулер, из-за которого пришлось спасать 43 человека

Напомним, в Белокурихе вечером 1 июня произошла остановка канатно-кресельной дороги на гору Церковка, в результате на фуникулере и на горе застряли 43 человека.
«Поступило сообщение об аварийной остановке кресельного подъемника, возникшей в результате падения фрагмента дерева на канатную часть подъемника из-за сильного ветра и порыва дождя», — рассказали в ведомстве.
По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина организовали проверку эксплуатации подъемника. При выявлении нарушений, заверили в прокуратуре, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.
На момент остановки подъемника на нем и на верхней площадке горы находились люди.
Во время проведения спасательных работ эвакуировали 43 человека, в том числе девять детей.
«Всего спасено 43 человека: с канатной дороги — 21 (в том числе 1 ребенок), с горы Церковка — 22 человека (включая 8 детей)», — уточнило ранее алтайское МЧС.