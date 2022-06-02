На Алтае проверяют, почему при сильном ветре работал фуникулер, из-за которого пришлось спасать 43 человека

В Алтайском крае проводят проверку по факту аварийной остановки кресельного подъемника горнолыжного комплекса в районе горы Церковка, сообщает региональная прокуратура.

В Белокурихе люди застряли на фуникулере.

Напомним, в Белокурихе вечером 1 июня произошла остановка канатно-кресельной дороги на гору Церковка, в результате на фуникулере и на горе застряли 43 человека.

«Поступило сообщение об аварийной остановке кресельного подъемника, возникшей в результате падения фрагмента дерева на канатную часть подъемника из-за сильного ветра и порыва дождя», — рассказали в ведомстве.

По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина организовали проверку эксплуатации подъемника. При выявлении нарушений, заверили в прокуратуре, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

На момент остановки подъемника на нем и на верхней площадке горы находились люди.

Во время проведения спасательных работ эвакуировали 43 человека, в том числе девять детей.