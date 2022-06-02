В Белокурихе 43 человека застряли на фуникулере и горе Церковка из-за упавшей ветки

В Белокурихе вечером 1 июня произошла остановка канатно-кресельной дороги на гору Церковка, в результате на фуникулере и на горе застряли 43 человека, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Белокурихе люди застряли на фуникулере.

По прибытию первых подразделений и осмотра места происшествия было установлено, что на одну из опор упала ветка.

«На месте происшествия работали сотрудники 6 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю, спасатели санатория. Из Барнаула выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда им. Зюкова и оперативная группа главка, из Бийска и Горно-Алтайска спасательные формирования», — рассказали в ведомстве.

Спасательная операция завершилась около полуночи.