В Белокурихе 43 человека застряли на фуникулере и горе Церковка из-за упавшей ветки

По прибытию первых подразделений и осмотра места происшествия было установлено, что на одну из опор упала ветка.
«На месте происшествия работали сотрудники 6 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю, спасатели санатория. Из Барнаула выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда им. Зюкова и оперативная группа главка, из Бийска и Горно-Алтайска спасательные формирования», — рассказали в ведомстве.
Спасательная операция завершилась около полуночи.
«Всего спасено 43 человека: с канатной дороги — 21 (в том числе 1 ребенок), с горы Церковка — 22 человека (включая 8 детей)», — добавили в МЧС.