2 июня
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Происшествия

В Белокурихе 43 человека застряли на фуникулере и горе Церковка из-за упавшей ветки

В Белокурихе вечером 1 июня произошла остановка канатно-кресельной дороги на гору Церковка, в результате на фуникулере и на горе застряли 43 человека, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Белокурихе люди застряли на фуникулере.
В Белокурихе люди застряли на фуникулере.
t.me/mchs_altkray

По прибытию первых подразделений и осмотра места происшествия было установлено, что на одну из опор упала ветка.

«На месте происшествия работали сотрудники 6 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю, спасатели санатория. Из Барнаула выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда им. Зюкова и оперативная группа главка, из Бийска и Горно-Алтайска спасательные формирования», — рассказали в ведомстве.

Спасательная операция завершилась около полуночи.

«Всего спасено 43 человека: с канатной дороги — 21 (в том числе 1 ребенок), с горы Церковка — 22 человека (включая 8 детей)», — добавили в МЧС.

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