Начальник алтайской полиции рассказал, как ведется поиск двух пропавших подростков

Алтайская полиция не прекращает поиски 18-летней Оксаны Руденко и ее 15-летнего друга Дмитрия Думчева. Ежедневно этим занимаются 60 сотрудников. Об этом на пресс-конференции 13 февраля сообщил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

Поиски пропавших начались 12 января. За прошедший месяц обследована территория общей площадью около 40 кв. км — в частности села Токарево, Новоалтайска и ближайшие садоводства. Однако пока подростков так и не удалось найти.

Андрей Подолян подчеркнул, что поисковым работам помешали погодные условия — за месяц образовался большой снежный покров

Андрей Подолян,

начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю:

Это та ситуация, когда мы работаем всем миром — применяем спецтехнику, задействовуем кинологов с собаками. Мы активно работаем вместе с сотрудниками МЧС. Но, к сожалению, на сегодняшний день ни дети, ни их тела не были найдены.

По мнению генерал-лейтенанта, одной из основных причин длительных поисков стал тот факт, что о пропаже детей сообщили спустя несколько дней. 11 января поступило заявление о мальчике, а 12-го — о девочке. Хотя последний раз детей видели еще 7 января.

Андрей Подолян,

начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю:

Мы реагируем мгновенно. Если у нас заявляют (о пропаже — прим.Altapress.) подростка, и мы в течение часа его не находим, то поднимается по тревоге весь территориальный отдел, в который обратились. Сотрудники отдела начинают активные поиски. Конечно, если бы это произошло чуть раньше и начали искать подростков раньше, все могло быть по-другому.

Глава ГУ МВД рассказал также и о трагическом случае, случившимся на этой неделе в Алтайском крае из-за позднего заявления родственников — они сообщили о пропавшем 55-летнем мужчине спустя 3 дня. «В результате мы обнаружили замерзший труп. Если бы сообщили сразу, то мы бы его нашли», — заявил Подолян.