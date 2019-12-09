Начальник лесничества рубил на продажу деревья в природном парке на Алтае

На территории Белокурихинского лесничества находится природный парк краевого значения «Предгорье Алтая», рубки там запрещены. Пухирев об этом знал, но заключил от имени Министерства природных ресурсов и экологии договор купли-продажи с КАУ «Алтайлес», а значит, незаконно разрешил валить деревья.
Это решение нанесло ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму более 1 миллиона 258 тысяч рублей. Сергею Пухиреву уже предъявили обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ходатайству следователя заключили под стражу.
Следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.