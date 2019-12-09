Начальник лесничества рубил на продажу деревья в природном парке на Алтае

Начальник Белокурихинского лесничества управления лесами Сергей Пухирев взят под стражу. Его обвиняют в массовой вырубке леса на территории природного парка «Предгорье Алтая», сообщает краевой следком.

На территории Белокурихинского лесничества находится природный парк краевого значения «Предгорье Алтая», рубки там запрещены. Пухирев об этом знал, но заключил от имени Министерства природных ресурсов и экологии договор купли-продажи с КАУ «Алтайлес», а значит, незаконно разрешил валить деревья.

Это решение нанесло ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму более 1 миллиона 258 тысяч рублей. Сергею Пухиреву уже предъявили обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ходатайству следователя заключили под стражу.

Следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.