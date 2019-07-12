Начальник омской полиции избил машиниста столичного метро

В академии МВД РФ, в которой проходил переподготовку Меркушов, подтвердили — драка была, а участвовавшего в ней слушателя отчислили.
Драка с участием начальника полиции Омска произошла 10 июля вечером на станции «Каширская» столичного метрополитена.
Машинист госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Меркушова задержали сотрудники полиции, которые выявили у него признаки алкогольного опьянения, пишет bfm.ru. От прохождения медосвидетельствования глава полиции Омска отказался.