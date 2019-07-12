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Происшествия

Начальник омской полиции избил машиниста столичного метро

Управление МВД по Омской области проведет служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска Алексея Меркушова с машинистом московского метро, сообщает ТАСС.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

В академии МВД РФ, в которой проходил переподготовку Меркушов, подтвердили — драка была, а участвовавшего в ней слушателя отчислили.

Драка с участием начальника полиции Омска произошла 10 июля вечером на станции «Каширская» столичного метрополитена.

Машинист госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Меркушова задержали сотрудники полиции, которые выявили у него признаки алкогольного опьянения, пишет bfm.ru. От прохождения медосвидетельствования глава полиции Омска отказался.

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