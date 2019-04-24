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Происшествия

Начальнику отдела транспорта и связи Бийска вынесли приговор

Суд вынес приговор начальнику отдела транспорта и связи администрации города Бийска Дмитрию Брызгалову, задержанному в августе 2017 года. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Дмитрий Брызгалов, начальник отдела транспорта администрации Бийска.
Дмитрий Брызгалов, начальник отдела транспорта администрации Бийска.
vk.com/biysk_all

По данным следствия, Брызгалов попросил подчиненных изготовить фиктивные документы на перевозку отдельных льготных категорий граждан. На основании этих бумаг со счета МУП Бийска «ГТД Центр» на счет подконтрольного ему лица перечислили более 700 тысяч рублей. Более 600 тысяч рублей в последствии передали чиновнику.

Чиновник своей вины не признал.

При изучении личного дела следователи также обнаружили, что Брызгалов неоднократно привлекался к «дисциплинарной ответственности за нарушение Кодекса этики в части коррупционных правонарушений как муниципального служащего».

Суд приговорил чиновника к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти сроком на 2 года.

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