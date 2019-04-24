Начальнику отдела транспорта и связи Бийска вынесли приговор

По данным следствия, Брызгалов попросил подчиненных изготовить фиктивные документы на перевозку отдельных льготных категорий граждан. На основании этих бумаг со счета МУП Бийска «ГТД Центр» на счет подконтрольного ему лица перечислили более 700 тысяч рублей. Более 600 тысяч рублей в последствии передали чиновнику.
Чиновник своей вины не признал.
При изучении личного дела следователи также обнаружили, что Брызгалов неоднократно привлекался к «дисциплинарной ответственности за нарушение Кодекса этики в части коррупционных правонарушений как муниципального служащего».
Суд приговорил чиновника к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти сроком на 2 года.