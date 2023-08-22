В Челябинске над металлургическим заводом поднялся оранжевый дым из-за нештатной ситуации на выпуске чугуна. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

Экологи считаю, что «оранжевый гриб» - это диоксид азота, который опасен для легких человека.

В пресс-службе предприятия пояснили, что произошел сбой выпуска расплавленного металла на одной из доменной печи.

О пострадавших не сообщается.

Ранее мощный взрыв прогремел в российском городе.