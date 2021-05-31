«Надоело жить»: стали известны шокирующие подробности стрельбы по людям в Екатеринбурге

Двух мужчин задержали на месте стрельбы в Екатеринбурге. По данным РЕН ТВ, они пытались «прорваться» в свой дом на улице Бородина, несмотря на оцепление.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Стрелок задержан. Как сообщили в СК, против него возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство малолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По данным РЕН ТВ, стрельбу по людям и автомобилям из дома на улице Бородина открыл бывший сотрудник полиции. В результате инцидента есть пострадавшие: ранения получили сотрудник Росгвардии и девочка. Как сообщили в свердловском Минздраве, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, а силовик — в тяжелом.

Мотивы стрелка, Сергея Болкова, пока неизвестны. Отмечается, что экс-сотрудник полиции якобы предупредил своих знакомых о планах. Преступник якобы написал друзьям, что хочет «всех пострелять», потому что ему «надоела жизнь».

Соседи утверждают, что ранее Болков служил в Чечне. Однако ничего странного в его поведении они не замечали. Кроме того, местные жители сообщают, что Болков 20 лет назад убил мужчину.