Наемные строители на Алтае оставили хозяевам опилки вместо лодки

Пара пенсионеров в Алтайском крае купила дачный участок в селе Верх-Катунское и решила построить там баню. В итоге они получили мешок опилок и лишились надувной лодки, сообщили МУ МВД «Бийское».

Летом 2018 года хозяева усадьбы начали ее облагораживать и завозить личные вещи. Тогда же они положили лодку в одну из надворных построек.

Осенью пенсионеры наняли строителей, чтобы возвести баню. Бригаду хозяева нашли через популярный сайт объявлений. Спустя полгода владельцы дачи решили достать лодку, но в мешке вместо надувного судна оказались опилки.

Полиция установила личность похитителя. Им оказался 32-летний житель села Стан-Бехтемир. Лодку вернули владельцам, а подозреваемый написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».