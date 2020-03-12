Наглая кража на барнаульском ж/д вокзале попала на видео

В здании ж/д вокзала неоднократно судимый мужчина предложил случайному знакомому скоротать время в ожидании электрички за распитием спиртного. После импровизированного застолья потерпевший уснул.
Воспользовавшись беспомощным состоянием нового знакомого, собутыльник похитил его мобильный телефон и деньги, которые лежали на столе. Это сняла камера видеонаблюдения в кафе.
Подозреваемый собрался уходить, но находившихся на маршруте патрулирования транспортных полицейских привлекла шатающаяся походка мужчины. Его задержали и начали разбирательство. Вскоре и потерпевший обнаружил, что у него пропали вещи.
«В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу)», — сообщили в ведомстве.
Барнаульцу грозит срок до пяти лет лишения свободы.