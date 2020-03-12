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12 марта -5°C

Наглая кража на барнаульском ж/д вокзале попала на видео

У мужчины на железнодорожном вокзале в Барнауле украли деньги и телефон. Полицейские практически тут же задержали подозреваемого. Они вычислили его по походке, рассказали в управлении транспортной полиции по СФО. Момент кражи попал на видео.

Поезд. Вокзал.
Поезд. Вокзал.
СС0

В здании ж/д вокзала неоднократно судимый мужчина предложил случайному знакомому скоротать время в ожидании электрички за распитием спиртного. После импровизированного застолья потерпевший уснул.

Воспользовавшись беспомощным состоянием нового знакомого, собутыльник похитил его мобильный телефон и деньги, которые лежали на столе. Это сняла камера видеонаблюдения в кафе.

Подозреваемый собрался уходить, но находившихся на маршруте патрулирования транспортных полицейских привлекла шатающаяся походка мужчины. Его задержали и начали разбирательство. Вскоре и потерпевший обнаружил, что у него пропали вещи.

«В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу)», — сообщили в ведомстве.

Барнаульцу грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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