Нагрели на 220. В Алтайском крае злоумышленники похитили у женщины крупную сумму денег

Потерпевшая рассказала, что с незнакомого номера ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что в личный кабинет женщины совершен несанкционированный вход и нужно срочно идентифицировать данные. Под таким нехитрым предлогом мошенник узнал номер карты женщины. Та, в свою очередь, и дальше четко следовала инструкциям собеседника.
После того, как потерпевшая сообщила данные карты, ее переключили на другого «специалиста» банка. Он оформил на доверчивую женщину потребительский кредит в размере 220 тыс. рублей и обманом заставил перевести его на расчетный счет.
Мошенники посоветовали ей не звонить на «горячую линию» банка и не сообщать кому-либо об их разговоре. Когда спустя сутки пострадавшая зашла в личный кабинет банка, то узнала, что на ее имя действительно оформлен кредит.
Как сообщает пресс-служба, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
Сотрудники полиции обращаются к жителям края, особенно пожилого возраста, с напоминанием о необходимости проявлять бдительность при общении с незнакомцами.
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