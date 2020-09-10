Нагрели на 220. В Алтайском крае злоумышленники похитили у женщины крупную сумму денег

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, 10 сентября в пункт полиции по Новичихинскому району позвонила 56-летняя женщина. Она пожаловалась, что неизвестные обманным путем оформили на нее потребительский кредит и похитили 220 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что с незнакомого номера ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что в личный кабинет женщины совершен несанкционированный вход и нужно срочно идентифицировать данные. Под таким нехитрым предлогом мошенник узнал номер карты женщины. Та, в свою очередь, и дальше четко следовала инструкциям собеседника.

Успех мошенников зависит от внушаемости клиента СС0

После того, как потерпевшая сообщила данные карты, ее переключили на другого «специалиста» банка. Он оформил на доверчивую женщину потребительский кредит в размере 220 тыс. рублей и обманом заставил перевести его на расчетный счет.

Мошенники посоветовали ей не звонить на «горячую линию» банка и не сообщать кому-либо об их разговоре. Когда спустя сутки пострадавшая зашла в личный кабинет банка, то узнала, что на ее имя действительно оформлен кредит.

Мошенники под маской легальных кредиторов СС0

Как сообщает пресс-служба, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Сотрудники полиции обращаются к жителям края, особенно пожилого возраста, с напоминанием о необходимости проявлять бдительность при общении с незнакомцами.

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