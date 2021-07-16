16 июля 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Наивный житель Алтайского края дважды обокрал своего работодателя

Полицейские задержали в Барнауле 26-летнего жителя Тальменского района по подозрению в краже с проникновением. Как оказалось, мужчина решил обчистить пункт приема металла, на котором раньше работал. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Металлолом.
Металлолом.
CC0

Бывший работник украл 92 тыс. рублей из стола и видеорегистратор. Раньше мужчина уже похищал деньги и знал, где лежит выручка. Тогда сотрудники полиции быстро вычислили злоумышленника по записи с видеорегистратора, поэтому в этот раз он решил украсть и само устройство.

Он надеялся, что без видео полиция не сможет догадаться, кто украл деньги. Ночью мужчина выдавил окно, проник в помещение и совершил кражу.

Несколько дней он скрывался от полицейских и тратил наживу. Например, купил себе мобильный телефон за 20 тыс. рублей.

Мужчину задержали и завели уголовное дело. Все деньги, по его словам, успел потратить. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Барнауле неизвестные похитили золото на 6 млн рублей из ювелирного магазина, проделав дыру в стене торгового центра.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость