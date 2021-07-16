Наивный житель Алтайского края дважды обокрал своего работодателя

Полицейские задержали в Барнауле 26-летнего жителя Тальменского района по подозрению в краже с проникновением. Как оказалось, мужчина решил обчистить пункт приема металла, на котором раньше работал. Об этом рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Бывший работник украл 92 тыс. рублей из стола и видеорегистратор. Раньше мужчина уже похищал деньги и знал, где лежит выручка. Тогда сотрудники полиции быстро вычислили злоумышленника по записи с видеорегистратора, поэтому в этот раз он решил украсть и само устройство.

Он надеялся, что без видео полиция не сможет догадаться, кто украл деньги. Ночью мужчина выдавил окно, проник в помещение и совершил кражу.

Несколько дней он скрывался от полицейских и тратил наживу. Например, купил себе мобильный телефон за 20 тыс. рублей.

Мужчину задержали и завели уголовное дело. Все деньги, по его словам, успел потратить. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Барнауле неизвестные похитили золото на 6 млн рублей из ювелирного магазина, проделав дыру в стене торгового центра.