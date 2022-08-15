15 августа
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Происшествия

Наказали поджигателя «Ленты» в Сибири

Райсуд в Томске направил на принудительное лечение мужчину, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске, сообщает ТАСС.

Пожар в томской "Ленте".
Пожар в томской "Ленте".
70.mchs.gov.ru

Поджигатель будет находиться в спецмедучреждении, которое оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Что произошло

В декабре 2021 года второй раз за неделю начался пожар в гипермаркете «Лента"в Томске. Тогда загорелся отдел пиротехники.

Эвакуировали более 650 человек.

21 декабря загорелся другой гипермаркет «Лента» в Томске. Выгорела площадь в 5 тыс. кв. м. Затем обрушилось 3,5 тыс. кв. м кровли. На тот момент в здании находились около 200 человек, их эвакуировали, никто из них не пострадал. Сотрудники МЧС тушили «Ленту» несколько часов. Ущерб оценили более чем в 2 млрд рублей.

Поджигателя нашла полиция. Ему 33 года, и он состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «параноидная шизофрения». Поджигателю предъявлено обвинение в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 2 ст.167 УК РФ).

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