Наказали поджигателя «Ленты» в Сибири

Райсуд в Томске направил на принудительное лечение мужчину, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске, сообщает ТАСС .

Поджигатель будет находиться в спецмедучреждении, которое оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Что произошло

В декабре 2021 года второй раз за неделю начался пожар в гипермаркете «Лента"в Томске. Тогда загорелся отдел пиротехники.

Эвакуировали более 650 человек.

21 декабря загорелся другой гипермаркет «Лента» в Томске. Выгорела площадь в 5 тыс. кв. м. Затем обрушилось 3,5 тыс. кв. м кровли. На тот момент в здании находились около 200 человек, их эвакуировали, никто из них не пострадал. Сотрудники МЧС тушили «Ленту» несколько часов. Ущерб оценили более чем в 2 млрд рублей.

Поджигателя нашла полиция. Ему 33 года, и он состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «параноидная шизофрения». Поджигателю предъявлено обвинение в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 2 ст.167 УК РФ).