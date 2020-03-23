Нападение студентов на учебное заведение предотвратили на Сахалине

Отмечается, что на подозреваемых 2002 и 2003 годов рождения правоохранители вышли в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
По имеющимся данным, задержанные студенты причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида.
Во время обысков у подозреваемых изъяли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, а также, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, личные дневники, в которых и содержалась информация о планируемом вооруженном нападении.