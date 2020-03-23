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23 марта
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Происшествия

Нападение студентов на учебное заведение предотвратили на Сахалине

Силовики задержали на Сахалине двух студентов, которые планировали совершить нападение на учебное заведение, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Отмечается, что на подозреваемых 2002 и 2003 годов рождения правоохранители вышли в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

По имеющимся данным, задержанные студенты причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида.

Во время обысков у подозреваемых изъяли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, а также, предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, личные дневники, в которых и содержалась информация о планируемом вооруженном нападении.

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