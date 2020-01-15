Напоровшегося на лыжу и погибшего в Шерегеше новосибирца раскритиковали за «выпендреж»

35-летнего Андрея Емельяненко, который 11 января при падении упал на собственную лыжу на горнолыжном курорте Шерегеш, обвиняют в слишком большой самоуверенности, пишет « Сиб.фм ».

По официальной информации молодой человек не справился с управлением, набрав слишком большую скорость, и наткнулся на собственную лыжу.

«Турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость, замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок», — сообщили в районной администрации.

Спасатели оперативно спустили пострадавшего вниз к машине скорой помощи, врачи провели операцию, однако к вечеру он скончался от полученных травм.

Брат Андрея Алексей опубликовал в соцсети видео с отдыха: на кадрах — последние часы жизни парня, который радуется солнечному дню и снегу.

«Привет, Шерегеш! Мы были здесь, мы отдыхали! Я и Леха! Поехали дальше, погнали!» — кричит он в камеру и начинает спускаться с горы.

По мнению комменаторов, некоторые из которых представляются профессионалами, Андрей сам искушал судьбу. Якобы, слишком вальяжно катался.

«Во-первых, без шлема, во-вторых, он совершенно не умеет кататься», — считают опытные лыжники.

Нелестные отзывы получила и манера езды погибшего. Многие отмечают, что парень производил впечатление новичка, хоть и вел себя расслабленно. Некоторые и вовсе уверены, что погибший «технически абсолютно не подготовлен».

«Парень совершенно не умеет ездить на лыжах. На прямых ногах, лыжи не кантует, из-за чего скорость спуска плохо контролируется. При этом гонор и выпендреж — выше крыши», — отметил один из комментаторов.

Как отмечают опытные лыжники, езда «на прямых ногах и „прямых“ лыжах часто заканчивается падением, поскольку карвинговые лыжи при прямом ведении склонны к вихлянию, парень явно превысил допустимую для себя скорость».

Лыжник погиб в Шерегеше. Пути , по которым спасатели могли до него добраться. vk.com/gesh_info.

Брат погибшего рассказал «КП-Новосибирск», что возле резкого склона он начал сбрасывать скорость, а Андрей его обогнал.

«Потом я потерял его из виду. Я не видел, как все случилось. Проехал мимо брата, увидел, что он упал, я затормозил и вернулся к нему. Смотрю, он лежит без движения, а лыжа отстегнута и валяется рядом, снег весь в крови, изначально думал, что сломано бедро. Сразу вызвал спасателей», — вспоминает Алексей.

По его словам, брат был в сознании и рассказал, что врезался в стог сена, который был на развилке, чтобы лыжники видели, что трасса делится. Спасателей пришлось ждать 25 минут, что также вызвало критику.

В паблике «Шерегеш» отметили, что пункт спасателей расположен на вершине склона и нереально добраться до места трагедии быстро.

«Представьте, что человек пострадал, начав спускаться от верхней станции этой канатки. Сколько времени потребуется спасателям добраться до истекающего кровью глыжника? Давайте считать: 3−5 минут спуститься до Булочки, 7 минут подняться на Булочке, 10 минут подняться на Комсомолке и 1−2 минуты добраться до пострадавшего. ИТОГО: 20−24 минуты реакции! Ну лихие спасатели могут, рискуя своим здоровьем, срезать сразу к станции Комсомолки и сократить время реакции до 15 минут», — говорится в сообщении администрации курорта.

Также отмечается, что в этом сезоне у в Шерегеше уже два погибших туриста, и прошла только половина сезона.

Причем есть все условия для безопасности: лавиноопасность сверхнизкая, деревья на туристов не падают, трассы широкие. Осталось всего-ничего: пропагандировать катание в шлемах, выделить огороженный склон для детей и новичков, ограничить катание для пьяных и правильно организовать работу спасателей.