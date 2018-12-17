В Заринске мужчины сломали палец мальчику-инвалиду из-за подозрения в краже

«Они меня как мячик передавали»
На действия сотрудников магазина пожаловалась мама ребенка, Алла Землякова. В целях экономии она собирает для растопки дома пустые ящики из-под продуктов, которые выставляют возле магазинов. 7 декабря она попросила сыновей — 11-летнего Антона и 14-летнего Влада — поискать такие ящики.
«Никогда к нам вопросов по этому поводу не было. Некоторые еще и мусор туда подкидывают. Мои парнишки не стесняются — содержимое выбрасывают в мусорный бак, а ящик забирают», — рассказала Алла.
Мальчики пришли к магазину около 20 часов вечера и разделились: старший зашел внутрь, чтобы узнать, есть ли в магазине семечки, а младший остался на улице. Увидев под окнами киоска ящики, мальчик взял их и понес к мусорке. На дне верхнего лежала хурма — по словам ребенка, штук 10.
«Я думал, она гнилая. Несу ящик и вдруг слышу: сзади кто-то бежит. Обернулся, а там три здоровенных дядьки. От страха у меня ящик выпал из рук. Один из них как схватит меня за ноги и потянет на себя, а второй за руки взял, так больно было даже через куртку. Я упал и ударился головой об ящик, аж в глазах потемнело. Они меня как мячик друг другу передавали», — говорит пострадавший мальчик.
«Дайте две тысячи, и мы их отпустим»
На лбу у 11-летнего Антона осталась ссадина, а на теле — следы от пальцев рук. Когда его старший брат вышел из магазина, мужчины уже вели мальчика к киоску. С детей потребовали телефон мамы. Один из мужчин позвонил ей и заявил, что ее сын украл ящик фруктов.
«Мне сказали: «Мы сейчас отправим старшего, дайте ему две тысячи рублей, пусть нам принесет, тогда младшего отпустим! Иначе вызовем полицию!», — передала слова продавца Алла.
Однако женщина сама позвонила в дежурную часть и сообщила о вымогательстве. Через некоторое время детей привезли домой: из киоска их забрали полицейские. «У Антона оказалась порвана куртка, из ссадины со лба сочилась кровь, брюки были мокрыми», — рассказала заринчанка.
Увидев ребенка в таком состоянии, женщина пошла в полицию.
«Он пытался украсть 11 кг хурмы»
После беседы с семьей журналисты зашли в злополучный киоск. Продавец, молодой парень, сразу же обвинил детей в краже: «Старший мальчик часто ошивается рядом: то в окно непристойный знак покажет, то снег кинет в подсобку. А маленького я впервые увидел. Он 11 кг хурмы пытался унести. Мы ее всегда на мороз выставляем».
Показывать журналистам запись с видеокамеры продавец отказался.
По результатам медэкспертизы оказалось, что у Антона сломан мизинец. Мальчику наложили гипс.
Пострадавший ребенок имеет инвалидность и учится в коррекционной школе, рассказала altapress.ru мама Антона. Не так давно он вернулся из больницы, в которой провел месяц. И этот случай — дополнительный серьезный стресс для него, говорит Алла.
В ситуации пока разбирается полиция. Уголовного дела, по данным мамы ребенка, еще не возбудили.