В Заринске мужчины сломали палец мальчику-инвалиду из-за подозрения в краже

В начале декабря в Заринске около фруктового магазина пострадал 11-летний ребенок-инвалид. Взрослые мужчины поймали и насильно удерживали его в своем киоске, пока не пришла полиция. Мальчика напугали до мокрых штанов и сломали ему мизинец. Подробности истории рассказали журналисты местной газеты « Новое время ».

«Они меня как мячик передавали»

На действия сотрудников магазина пожаловалась мама ребенка, Алла Землякова. В целях экономии она собирает для растопки дома пустые ящики из-под продуктов, которые выставляют возле магазинов. 7 декабря она попросила сыновей — 11-летнего Антона и 14-летнего Влада — поискать такие ящики.

«Никогда к нам вопросов по этому поводу не было. Некоторые еще и мусор туда подкидывают. Мои парнишки не стесняются — содержимое выбрасывают в мусорный бак, а ящик забирают», — рассказала Алла.

Мальчики пришли к магазину около 20 часов вечера и разделились: старший зашел внутрь, чтобы узнать, есть ли в магазине семечки, а младший остался на улице. Увидев под окнами киоска ящики, мальчик взял их и понес к мусорке. На дне верхнего лежала хурма — по словам ребенка, штук 10.

«Я думал, она гнилая. Несу ящик и вдруг слышу: сзади кто-то бежит. Обернулся, а там три здоровенных дядьки. От страха у меня ящик выпал из рук. Один из них как схватит меня за ноги и потянет на себя, а второй за руки взял, так больно было даже через куртку. Я упал и ударился головой об ящик, аж в глазах потемнело. Они меня как мячик друг другу передавали», — говорит пострадавший мальчик.

Травмы у 11-летнего Антона. zarinsknews.ru

«Дайте две тысячи , и мы их отпустим»

На лбу у 11-летнего Антона осталась ссадина, а на теле — следы от пальцев рук. Когда его старший брат вышел из магазина, мужчины уже вели мальчика к киоску. С детей потребовали телефон мамы. Один из мужчин позвонил ей и заявил, что ее сын украл ящик фруктов.

«Мне сказали: «Мы сейчас отправим старшего, дайте ему две тысячи рублей, пусть нам принесет, тогда младшего отпустим! Иначе вызовем полицию!», — передала слова продавца Алла.

Однако женщина сама позвонила в дежурную часть и сообщила о вымогательстве. Через некоторое время детей привезли домой: из киоска их забрали полицейские. «У Антона оказалась порвана куртка, из ссадины со лба сочилась кровь, брюки были мокрыми», — рассказала заринчанка.

Увидев ребенка в таком состоянии, женщина пошла в полицию.

Травмы у 11-летнего Антона. zarinsknews.ru

«Он пытался украсть 11 кг хурмы»

После беседы с семьей журналисты зашли в злополучный киоск. Продавец, молодой парень, сразу же обвинил детей в краже: «Старший мальчик часто ошивается рядом: то в окно непристойный знак покажет, то снег кинет в подсобку. А маленького я впервые увидел. Он 11 кг хурмы пытался унести. Мы ее всегда на мороз выставляем».

Показывать журналистам запись с видеокамеры продавец отказался.

По результатам медэкспертизы оказалось, что у Антона сломан мизинец. Мальчику наложили гипс.

Пострадавший ребенок имеет инвалидность и учится в коррекционной школе, рассказала altapress.ru мама Антона. Не так давно он вернулся из больницы, в которой провел месяц. И этот случай — дополнительный серьезный стресс для него, говорит Алла.

В ситуации пока разбирается полиция. Уголовного дела, по данным мамы ребенка, еще не возбудили.