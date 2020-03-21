Наркодилеров задержали в Барнауле

В Барнауле задержали двоих мужчин по подозрению в сбыте наркотических средств в значительном размере, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Известно, что мужчины 1986 и 1985 годов рождения прибыли в краевую столицу для сбыта наркотических средств синтетического происхождения с помощью закладок.

Как предварительно установили сотрудники полиции, оптовые партии наркотиков привозили из Новосибирской области, затем в арендуемой квартире в Барнауле расфасовывали по сверткам и сбывали.

В момент задержания у мужчин обнаружили свертки с неизвестным веществом. Эксперты выяснили, что это наркотическое средства синтетического происхождения.

Во время обыска на съемной квартире полицейские обнаружили и изъяли фасовочный и упаковочный материал, весы. Возбудили уголовное дело.