Наркоман толкнул женщину под маршрутку в Омске

Женщина осталась жива — водитель успел притормозить. Однако получила сотрясение мозга, ударившись о транспорт. Ее доставили в больницу, жизни ничего не угрожает.
Злоумышленника задержали бросившиеся за ним с остановки парни и не давали уйти до приезда полиции.
На допросе оказалось, что молодой человек находится «под веществами». Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу и в тюрьме выколол себе глаз.
Теперь ему грозят срок за покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений, и наказание за приобретение наркотиков.
Ранее на Сахалине задержали несовершеннолетних из Алтайского края, которые фасовали наркотики.