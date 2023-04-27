Наркоман толкнул женщину под маршрутку в Омске

Невменяемый мужчина 23 апреля толкнул женщину с остановки прямо под маршрутку и попытался сбежать, сообщает Mash Siberia.

Женщина осталась жива — водитель успел притормозить. Однако получила сотрясение мозга, ударившись о транспорт. Ее доставили в больницу, жизни ничего не угрожает.

Злоумышленника задержали бросившиеся за ним с остановки парни и не давали уйти до приезда полиции.

На допросе оказалось, что молодой человек находится «под веществами». Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу и в тюрьме выколол себе глаз.

Теперь ему грозят срок за покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений, и наказание за приобретение наркотиков.

Ранее на Сахалине задержали несовершеннолетних из Алтайского края, которые фасовали наркотики.