Наркосбытчики-закладочники попались полиции в Рубцовске

У подозреваемых было изъято неизвестное вещество, которое было направлено на исследование.
Эксперты дали заключение о том, что это производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой 34,66 граммов.
Правоохранители возбудили уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
У участников группы были проведены обыски, полиция изъяла упаковочный материал, весы, сотовые телефоны, банковские карты.
Подозреваемые дают признательные показания, ведется сбор доказательств.