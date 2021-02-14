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Происшествия

Наркосбытчики-закладочники попались полиции в Рубцовске

Полиция задержала в Рубцовске группу лиц, участники которой подозреваются в сбыте крупнооптовых и мелких партий синтетических наркотических средств путем формирования тайников-закладок, сообщили в краевом главке МВД.

В Рубцовске задержали наркосбытчиков.
В Рубцовске задержали наркосбытчиков.
22.мвд.рф

У подозреваемых было изъято неизвестное вещество, которое было направлено на исследование.

Эксперты дали заключение о том, что это производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой 34,66 граммов.

Правоохранители возбудили уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В Рубцовске задержали наркосбытчиков.
В Рубцовске задержали наркосбытчиков.
22.мвд.рф

У участников группы были проведены обыски, полиция изъяла упаковочный материал, весы, сотовые телефоны, банковские карты.

Подозреваемые дают признательные показания, ведется сбор доказательств.

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