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Происшествия

Нарубили дров на миллиард рублей. Сибирские таможенники возбудили дело о незаконном вывозе леса

Сибирская таможенная служба возбудила несколько уголовных дел по фактам контрабанды древесины в Китай. Злоумышленники незаконно вывезли лес на 1,4 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Лес. Использование древесины.
Лес. Использование древесины.
Pixabay.com

Следствие установило, что контрабандисты на протяжении 5 лет незаконно вывозили из Иркутской области в Китай древесину. Они сбыли более 200 тыс. кубометров на 1,4 млрд рублей.

На таможне подозреваемые предоставляли поддельные сведения о происхождении товара. Также использовали подставные фирмы для совершения незаконных сделок. Обвиняемых задержали летом 2021 года.

Контрабандой занимались двое граждан Китая. Еще восьмерых жителей Иркутска они привлекли к преступлению.

Внастоящий момент двоих подозреваемых взяли под стражу, четверо находятся под домашним арестом, трое дали подписку о невыезде, а одного из организаторов объявили в международный розыск.

«Сибирская таможенная служба возбудила уголовные дела по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»), после полиция объединила их в уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»)", — отметили в ведомстве.

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