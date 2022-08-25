Нарубили дров на миллиард рублей. Сибирские таможенники возбудили дело о незаконном вывозе леса

Следствие установило, что контрабандисты на протяжении 5 лет незаконно вывозили из Иркутской области в Китай древесину. Они сбыли более 200 тыс. кубометров на 1,4 млрд рублей.
На таможне подозреваемые предоставляли поддельные сведения о происхождении товара. Также использовали подставные фирмы для совершения незаконных сделок. Обвиняемых задержали летом 2021 года.
Контрабандой занимались двое граждан Китая. Еще восьмерых жителей Иркутска они привлекли к преступлению.
Внастоящий момент двоих подозреваемых взяли под стражу, четверо находятся под домашним арестом, трое дали подписку о невыезде, а одного из организаторов объявили в международный розыск.
«Сибирская таможенная служба возбудила уголовные дела по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»), после полиция объединила их в уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»)", — отметили в ведомстве.