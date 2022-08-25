Нарубили дров на миллиард рублей. Сибирские таможенники возбудили дело о незаконном вывозе леса

Сибирская таможенная служба возбудила несколько уголовных дел по фактам контрабанды древесины в Китай. Злоумышленники незаконно вывезли лес на 1,4 млрд рублей, сообщает « Интерфакс ».

Следствие установило, что контрабандисты на протяжении 5 лет незаконно вывозили из Иркутской области в Китай древесину. Они сбыли более 200 тыс. кубометров на 1,4 млрд рублей.

На таможне подозреваемые предоставляли поддельные сведения о происхождении товара. Также использовали подставные фирмы для совершения незаконных сделок. Обвиняемых задержали летом 2021 года.

Контрабандой занимались двое граждан Китая. Еще восьмерых жителей Иркутска они привлекли к преступлению.

Внастоящий момент двоих подозреваемых взяли под стражу, четверо находятся под домашним арестом, трое дали подписку о невыезде, а одного из организаторов объявили в международный розыск.