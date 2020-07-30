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30 июля
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Происшествия

«Нашелся лишь один заступник»: федеральный политик также высказался о «барнаульской бойне»

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов прокомментировал на своей странице во «ВКонтакте» резонансную драку, в которой погиб житель краевого центра Павел Рохлов.

Сергей Миронов в Барнауле.
Сергей Миронов в Барнауле.
altapress.ru

«Не пора ли приравнять руки и ноги профессиональных бойцов к холодному оружию? Глядя на дичайшие кадры из Барнаула, сразу можно дать чёткий ответ: давно пора.

На видео — потасовка с участием профессионального боксёра Михаила Старцева и чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной. Они оба, по словам очевидцев, начали издеваться над инвалидом, отняли у него трость. Из всех, кто был рядом, нашёлся лишь один заступник — Павел Рохлов.

Он вмешался в конфликт, а профессиональный боксёр Михаил Старцев убил его одним ударом. Причём сделал это подло, не по-мужски и точно не по-спортивному — нанёс удар сзади по голове. Теперь весь Барнаул говорит о том, что боксёра пытаются „отмазать“. Дикость!

СКР по Алтайскому краю задержал Старцева, ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Простите, господа. Но это чистое убийство! И я настаиваю: с применением именно холодного оружия — натренированных рук боксёра», — написал в своем аккаунте политик Сергей Миронов.

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