«Нашелся лишь один заступник»: федеральный политик также высказался о «барнаульской бойне»

«Не пора ли приравнять руки и ноги профессиональных бойцов к холодному оружию? Глядя на дичайшие кадры из Барнаула, сразу можно дать чёткий ответ: давно пора.



На видео — потасовка с участием профессионального боксёра Михаила Старцева и чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной. Они оба, по словам очевидцев, начали издеваться над инвалидом, отняли у него трость. Из всех, кто был рядом, нашёлся лишь один заступник — Павел Рохлов.



Он вмешался в конфликт, а профессиональный боксёр Михаил Старцев убил его одним ударом. Причём сделал это подло, не по-мужски и точно не по-спортивному — нанёс удар сзади по голове. Теперь весь Барнаул говорит о том, что боксёра пытаются „отмазать“. Дикость!



СКР по Алтайскому краю задержал Старцева, ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Простите, господа. Но это чистое убийство! И я настаиваю: с применением именно холодного оружия — натренированных рук боксёра», — написал в своем аккаунте политик Сергей Миронов.