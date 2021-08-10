Нашли спустя 7 лет. Что известно о новоалтайской школьнице, пропавшей в 2014 году

2 История пропажи

В марте 2014 года в Новоалтайске исчезла 11-летняя Ксюша Б. Вместе с подружкой возвращалась домой из школы около 11:00. На связь с родственниками в это время она не вышла.

Подруги расстались у моста через реку. Там же впоследствии обнаружили личные вещи школьницы — сумку и телефон.