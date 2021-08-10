Нашли спустя 7 лет. Что известно о новоалтайской школьнице, пропавшей в 2014 году

Жуткая находка была сделана на водоеме. В двух километрах вниз по течению от моста, в районе улицы Садовой. Недалеко отсюда в 2014-м обнаружили портфель пропавшей без вести девочки. На место прибыли экстренные службы. Выяснилось, что останки ранее застряли в иле — только сейчас их вынесло ближе к берегу.
Найденный скелет, по предварительным данным, принадлежит пропавшей в 2014 году новоалтайской школьнице Ксении Б. Остатки одежды на сохранившемся биоматериале подходят под описание исчезнувшей.
Чтобы установить личность ребенка, назначена ДНК экспертиза, ссылается amic.ru на источник в правоохранительных органах.
Родители Ксении, добавляют в «Комсомольской правде» уже побывали на опознании.
В марте 2014 года в Новоалтайске исчезла 11-летняя Ксюша Б. Вместе с подружкой возвращалась домой из школы около 11:00. На связь с родственниками в это время она не вышла.
Подруги расстались у моста через реку. Там же впоследствии обнаружили личные вещи школьницы — сумку и телефон.
После исчезновения школьницы на Алтае развернули масштабные поиски пропавшей, задействовали волонтеров, экстрасенсов и спецтехнику.
Спасатели исследовали реку, но на следов Ксении не выявили.
Девочку объявили в федеральный розыск.
Даже спустя годы после пропажи поиски девочки не заканчивались.