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Происшествия

Нашли спустя 7 лет. Что известно о новоалтайской школьнице, пропавшей в 2014 году

9 августа в Новоалтайске были обнаружены скелетированные детские останки. Об этом сообщает РЕН ТВ. Предположительно, они принадлежат пропавшей 7 лет назад Ксении Б. В свое время история исчезновения девочки прогремела на всю страну.

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

Жуткая находка была сделана на водоеме. В двух километрах вниз по течению от моста, в районе улицы Садовой. Недалеко отсюда в 2014-м обнаружили портфель пропавшей без вести девочки. На место прибыли экстренные службы. Выяснилось, что останки ранее застряли в иле — только сейчас их вынесло ближе к берегу.

1 Чьими могут быть останки?

Найденный скелет, по предварительным данным, принадлежит пропавшей в 2014 году новоалтайской школьнице Ксении Б. Остатки одежды на сохранившемся биоматериале подходят под описание исчезнувшей.

Чтобы установить личность ребенка, назначена ДНК экспертиза, ссылается amic.ru на источник в правоохранительных органах.

Карта. Пропал человек.
Карта. Пропал человек.
СС0

Родители Ксении, добавляют в «Комсомольской правде» уже побывали на опознании.

2 История пропажи

В марте 2014 года в Новоалтайске исчезла 11-летняя Ксюша Б. Вместе с подружкой возвращалась домой из школы около 11:00. На связь с родственниками в это время она не вышла.

Подруги расстались у моста через реку. Там же впоследствии обнаружили личные вещи школьницы — сумку и телефон.

3 Поиски

После исчезновения школьницы на Алтае развернули масштабные поиски пропавшей, задействовали волонтеров, экстрасенсов и спецтехнику.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

Спасатели исследовали реку, но на следов Ксении не выявили.

Девочку объявили в федеральный розыск.

Даже спустя годы после пропажи поиски девочки не заканчивались.

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