Нашли тело второго погибшего при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

На месте пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» нашли тело офицера, сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу Северного флота.

Поисковая группа обнаружила военнослужащего в аварийном отсеке корабля. С началом пожара офицер решил немедленно спуститься к месту, где проводились сварочные работы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих.

Ранее сообщалось об одном погибшем. более десяти человек пострадали, как минимум двое получили ожоги дыхательных путей. Семерым потребовалась госпитализация.

Возгорание на «Адмирале Кузнецове» началось накануне утром: огонь вспыхнул во время сварочных работ на первом энергоблоке. При сварке искра упала в трюм, а там загорелись остатки мазута.