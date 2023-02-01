Насмерть отравились угарным газом пять человек в российском поселке

В частном доме в поселке Дружинино Свердловской области обнаружены тела пяти человек.

Погибли две женщины и трое мужчин. Предварительно установлено, что они отравились угарным газом, сообщает ТАСС.

На место ЧП выехала усиленная следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело, указывает bfm.ru.

Ранее в алтайском селе четыре человека, в том числе ребенок, отравились угарным газом. Это случилось в селе Коротояк (Хабарский район). Пожара на месте происшествия не было.

Предварительной причиной отравления стала закрытая заслонка печи.