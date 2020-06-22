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Происшествия

Насмерть разбилась 18-летняя блогер-миллионник из России

Российская блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась в возрасте 18 лет на индонезийском острове Бали, говорится в комментарии от имени матери в ее Instagram.

Телефон. Инстаграм.
Телефон. Инстаграм.
СС0

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — говорится в посте.

По данным РЕН ТВ, девушка погибла, разбившись на мотоцикле.

На странице Тропицель в Instagram более миллиона подписчиков. Девушка вела блог о фрилансе, заработках в интернете и самосовершенствовании, пишет bfm.ru.

По словам самой Тропицель, она заработала свой первый миллион рублей в 15 лет.

«Я, Настя, девочка из обычной семьи, моя мама работает в офисе с утра до вечера, папа — врач. Все детство я мечтала не об игрушках, а о том, чтобы стать независимой от родителей. Я знаю, как это, когда тебе ничего не разрешают, осуждают и говорят, как надо. Меня редко поддерживали в моих увлечениях, все лишь хотели сделать из меня примерную девочку. Нас тормозят не обстоятельства и люди, а наши страхи, мы боимся выйти из зоны комфорта и отличаться от других, но я выбрала именно этот путь. Идти против течения непросто, но только благодаря своей настойчивости я, в свои 17 лет, учусь сама дома, самостоятельно путешествую, имею несколько честно заработанных миллионов на счёте, а главное — я независима», — писала девушка в 2018 году.

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