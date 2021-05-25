Наставник избил юного боксера и сломал его отцу челюсть за отказ от тренировок

14-летний подросток пришел в один из местных спортзалов. Герасимов, являющийся одним из организаторов клуба, настойчиво пытался стать тренером спортсмена, но тот отказывался.
Между ними произошел конфликт, подросток пожаловался отцу.
При встрече Герасимов — бывший сотрудник ОМОНа — сломал отцу боксера челюсть, пишет Lenta.ru.
Юный спортсмен, пытавшийся вступиться за родственника, также получил телесные повреждения.
Сейчас отец подростка находится в больнице и планирует написать заявление в полицию.
Герасимов вину отрицает — он говорит, что защищался.
Ранее бывший сотрудник тюменского управления Следственного комитета Рафик Аглиуллин после увольнения решил стать боксером. Следователь был уволен за то, что отметил свое повышение в одном из ресторанов Тюмени под крики «Жизнь ворам!».