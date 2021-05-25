25 мая
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Происшествия

Наставник избил юного боксера и сломал его отцу челюсть за отказ от тренировок

В подмосковных Люберцах тренер по боксу Евгений Герасимов избил подопечного и его отца за отказ от тренировок, сообщает Baza.

Боксерские перчатки
Боксерские перчатки
СС0

14-летний подросток пришел в один из местных спортзалов. Герасимов, являющийся одним из организаторов клуба, настойчиво пытался стать тренером спортсмена, но тот отказывался.

Между ними произошел конфликт, подросток пожаловался отцу.

При встрече Герасимов — бывший сотрудник ОМОНа — сломал отцу боксера челюсть, пишет Lenta.ru.

Юный спортсмен, пытавшийся вступиться за родственника, также получил телесные повреждения.

Сейчас отец подростка находится в больнице и планирует написать заявление в полицию.

Герасимов вину отрицает — он говорит, что защищался.

Ранее бывший сотрудник тюменского управления Следственного комитета Рафик Аглиуллин после увольнения решил стать боксером. Следователь был уволен за то, что отметил свое повышение в одном из ресторанов Тюмени под крики «Жизнь ворам!».

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