Настоящий полковник: банкиры описали типичную жертву мошенников-обзвонщиков

За последние годы поменялся портрет жертв финансового мошенничества с использованием социальной инженерии. В сегменте экономически активного населения 60% атакуемых злоумышленниками граждан — возрастная категория начиная с 32−35 до 48 лет. Как ни странно, часто жертвами обмана становятся работники силовых структур.

Между тем полтора года назад картина была совершенно иной — основной целью атаки были люди пожилые, сообщил первый замдиректора департамента информбезопасности ЦБ РФ Артем Сычев, пишет «Интерфакс».

«Обзвонщики „сидят на проценте“, поэтому для них важно, чтобы сумма выведенных денег была большая. Догадайтесь, у какого населения сумма на счете может быть в моменте большая? Только у экономически активного», — сказал первый замдиректора департамента ЦБ.

Возраст обзвонщиков

Более 65% «обзвонщиков» — это женщины из того же самого активного населения.

Жертвы

Жертвами мошенничества с фиктивной лотереей и выигрышем, для получения которого надо дать данные своей карты, чаще всего становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах, пишет bfm.ru.

«Эта «разводка» очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных. Смешно, когда человек, уважаемый полковник, говорит: «Я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты», — рассказал Сычев.

Также жертвами такого мошенничества часто становятся люди старше 50 лет.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края сталкиваются с мошенниками, которые звонят с номерами конкретных банков. Преступники научились подделывать телефонные номера банков.

Андрей Антипов,

заместитель управляющего отделением Барнаул Банка России: