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Следком завел новое дело на Навального и его сторонников

Следственный комитет возбудил уголовное дело за создание и руководство экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова, Ильи Жданова и «иных лиц», а также за участие в экстремистском сообществе в отношении сторонников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
@shikonkarate

Следствие пришло к выводу, что Навальный учредил, НО «Фонд борьбы с коррупцией» (признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) для осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя, подрыва общественной безопасности и государственной целостности страны.

«Для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремисткой направленности, вовлечения новых участников организаторами были учреждены 8 некоммерческих организаций — фондов и коммерческие организации, являвшиеся структурными подразделениями сообщества», — указывают в СК.

В 2017 году, по версии следствия, общественное движение «Штабы Навального» создано в 37 регионах России для «расширения сферы преступной деятельности».

В целях «пропаганды преступной деятельности», опять же как пишет пресс-служба Следственного комитета, появились: сайт «Фонд борьбы с коррупцией», сайт общественного движения «Штабов Навального», собственный канал Навального на YouTube, а также использовались социальные сети.

«Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки», — говорится в сообщении.

С 2014 по 2021 руководители и участники сообщества систематически проводили несогласованные публичные мероприятия, призывали к экстремисткой и террористической деятельности, совершали другие противоправные действия.

Решением Московского городского суда в текущем году ликвидировано, НО «ФБК», НО «Фонд защиты прав граждан» и запрещена деятельность общественного движения «Штабы Навального» в связи с признанием их экстремистскими организациями.

В СК перечислили некоторые преступления, которые руководители и участники экстремистского сообщества совершили:

  • создание Навальным и руководство им совместно с Волковым и Ждановым некоммерческой организацией, выполняющей функции иноагента,
  • призывы граждан к участию в несогласованных митингах,
  • размещение видеоролика, в котором призывали осуществлять финансирование «Команды Навального»,
  • участник «Штаба Навального» в Уфе 12 июня 2017 года выступил с призывами к революции,
  • участник «федерального» «Штаба Навального» в октябре 2020 года разместил публикации, в которых побуждал к борьбе против существующей власти с использованием насильственных действий
  • и так далее.

Напомним, в настоящее время Алексей Навальный находится в колонии. Условный срок по делу о хищении средств у компании «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы.

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